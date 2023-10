Ultima escursione con sosta al museo

Per visitare la mostra "Filippo Lippi in Valdelsa" c’è ancora una settimana di tempo, l’esposizione sarà aperta fino a domenica prossima 29 ottobre, ma intanto oggi è tempo di un’altra delle tante iniziative collaterali all’interno del progetto Terre degli Uffizi, promosso da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi programmi Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei, per la valorizzazione del patrimonio artistico della Toscana. Con ritrovo alle 14.30 in via Taddeini 127 sarà infatti possibile partecipare all’ultimo itinerario cicloturistico con bicicletta assistita e visita alla mostra, alla scoperta delle bellezze culturali e paesaggistiche del territorio. Il rientro è previsto per le 17.30. Per chi ne è sprovvisto, sarà possibile noleggiare sul posto e-bike e casco, mentre l’escursione sarà a cura di una guida esperta. Il percorso è adatto a tutti grazie alla pedalata assistita, ma è consigliato abbigliamento comodo. Il giro durerà 3 ore e prevede la sosta al museo di Arte Sacra per visitare la mostra "Filippo Lippi in Valdelsa". Una occasione, insomma, per far coincidere arte, cultura, paesaggio e turismo slow. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Toscana by Bike al numero 393 9774847 oppure per email a info@toscanaebike.com, indicando il numero di persone e l’altezza.