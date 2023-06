Ultima campanella con polemica "Giardini scolastici nell’incuria"

Ultimo giorno di scuola tra le polemiche a Castelfiorentino, dove incuria ed erba alta hanno fatto arrabbiare la Lega. La capogruppo Susi Giglioli, attraverso una nota, punta il dito contro l’amministrazione. La colpa, come si legge in una determina di fine maggio, sarebbe stata del grande carico di lavoro dovuto al Pnrr che ha impedito l’avvio della procedura di gara per il servizio di manutenzione del verde in tempi rapidi. "Si è creato – dice la stessa Giglioli, che sottolinea in particolare i problemi alla Bacci Ridolfi e alla Di Vittorio - un vuoto organizzativo e strumentale che ha causato ritardi, lavori frettolosi, zone trascurate che ancora devono rivedere la luce e che non ha permesso "di garantire un adeguato livello di igiene e vivibilità urbana, con particolare riguardo alle aree destinate ad essere fruite in modo diretto dai cittadini" così come sembra prefiggersi l’amministrazione comunale". Conclude la nota della Lega. "Comprensibile il sovraccarico di lavoro per gli uffici comunali – dice Giglioli – che hanno già previsto l’aggiunta di personale specifico per la gestione dei fondi e progetti Pnrr, perché sulla gestione di tali fondi non ci sono prove d’appello e da parte dell’Europa neanche la comprensione che stanno dimostrando i cittadini di Castelfiorentino. Se la Bacci Ridolfi e la di Vittorio ieri sono giunte alla chiusura di fine anno sommerse dalle erbacce è lecito pensare che qualcosa non ha funzionato, al di là della semplice disorganizzazione di un servizio".