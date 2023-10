Ucciso a caccia. Ascoltati alcuni testimoni

GAMBASSI TERME

I carabinieri stanno indagando sulla dinamica del tragico incidente di caccia dove ha perso la vita Romano Filippetti (nella foto), 65 anni, residente a Empoli, ma originario di Casole in Lunigiana. L’uomo è stato ucciso da un proiettile vagante nel primo pomeriggio di domenica durante una battuta al cinghiale nei boschi al confine tra Gambassi Terme e Volterra. Quello che finora è abbastanza chiaro è che il colpo mortale è stato sparato da un compagno di squadra della vittima, un uomo sulla sessantina. La pallottola ha centrato Filippetti al basso ventre non lasciandogli scampo. Immediata è stata la richiesta dei soccorsi alla centrale del 118, ma quando il medico è giunto sul posto non ha potuto fare altro che accertarne il decesso. L’uomo è morto sotto gli occhi del figlio che era presente al momento della tragedia. La salma della vittima adesso si trova alla medicina legale di Firenze. Il pm di turno, Giacomo Pestelli, ha disposto l’autopsia (che si terrà probabilmente domani) per cercare di chiarire tutti gli aspetti della vicenda. La procura ha aperto un fascicolo.

La battuta di caccia era regolare. Anche l’arma dal quale è partito il colpo mortale era regolarmente detenuta. In un primo momento sembrava che la morte di Filippetti fosse stata causata da un colpo di rimbalzo, ovvero da un proiettile che dopo aver colpito una pietra, rimbalzando, ha poi raggiunto l’uomo. In realtà sembra che il colpo abbia avuto una traiettoria diretta. Ma i dettagli sono ancora da chiarire. I carabinieri stanno raccogliendo anche le testimonianze di tutti i presenti sul luogo della tragedia.