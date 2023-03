Tv dall’Europa Il premio Copeam

È fissato per domani alle 9.30 alla biblioteca Leonardiana, la cerimonia di premiazione per il miglior documentario della serie Tv “Inter-Rives 8: SustainAbility. Stories of Changemakers”, coproduzione internazionale

promossa dalla Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo (Copeam). L’evento è organizzato con il Comune e il Club per l’Unesco di Vinci e con il patrocinio del “Conseil International du Cinéma, de la Télévision et de la Communication Audiovisuelle – Unesco“. Dedicato alla memoria di Pier Luigi Malesani (cittadino di Vinci e alto dirigente della Rai) il premio sarà consegnato alla regista Athina Kazolea della televisione pubblica greca Ert.

Saranno proiettati tre documentari tra cui il vincitore “Blue Mission”. L’iniziativa ha visto coinvolte le televisioni pubbliche di diversi Paesi europei.