Tutto pronto per la festa dello sport e per i giochi di maggio

Torna un grande appuntamento che lo scorso anno fece il pienone. La Consulta dello Sport, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Fucecchio e con il patrocinio del Comune organizza la seconda edizione della Festa dello Sport. Appuntamento per il 25 maggio. Ecco il programma: dalle 9 alle 12,30 ci sarà l’edizione numero 25 dei “Giochi di Maggio” e si terrà allo stadio Corsini dove sono in corso gli ultimi ritocchi alla nuova pista di atletica. Partecipano gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuole primarie di Fucecchio (primo turno ore 9-10.30, secondo turno ore 11-12.30). Invece dalle 16.30 alle 19.30 aprirà il Villaggio dello Sport in piazza Montanelli Protagoniste le società sportive che avranno degli spazi a disposizione per le proprie esibizioni e per incontrare i cittadini. In occasione dell’evento sabato 25 maggio, dalle ore 8 alle 20, è istituito il divieto di circolazione in Corso Giacomo Matteotti nonché in Piazza e Largo Giuseppe Montanelli.