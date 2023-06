Tutto pronto a Bassa per la 49esima edizione tra musica e buon cibo

Pesce spada, cozze, vongole e frittura. Ma anche tante altre prelibatezze ittiche tornano protagoniste a Bassa, presso il campo del tamburello in via XXVI GIugno, con l’ormai tradizionale Sagra del Pesce. Da stasera prende infatti il via la 49esima edizione, che si svilupperà in tre fine settimana successivi: dal 23 al 25 giugno, dal 30 giugno al 2 luglio e dal 7 al 9 luglio. Oltre al classico menù di pesce che potrà essere gustato ogni giorno a partire dalle 20 sono tanti anche i concerti e gli spettacoli in calendario. Per quanto riguarda questo primo fine settimana, stasera si apre con la Restauro Band, mentre domani sera si potrà ballare con il dj tour della discoteca Concorde, mentre domenica si esibiranno gli Inputh. Nel secondo week-end, invece, oltre alla musica live di Burro e Marmellata (venerdì) e Teatro Zero (domenica) spazio anche all’esibizione delle scuole di ballo locali. Infine, il 7 luglio concerto dei Little Italy Trio, l’8 spazio a Le Pande Gialle e domenica 9 luglio grande finale con la Restauro Band, che quindi avrà l’onore di aprire e chiudere la manifestazione.