"Tutto è iniziato quando hanno soccorso mia nonna"

Si tratta della cosiddetta chiamata. Di una vocazione. Una scelta che nasce spontanea dove non c’è obbligo alcuno, se non l’impegno verso il prossimo. "Il volontario non lo si fa per abitudine - ha ricordato il gevernatore della Misericordia, Ciari - ma per qualcosa che senti dentro. Siamo una grande famiglia che lavora per il bene degli altri, non occupandosi solo della cura per il corpo ma anche dello spirito. Siamo anche impegnati in cultura". Ogni giovane che si è avvicinato al mondo della Misericordia ha una storia personale fatta di scommesse, oppure di smarrimento. La divisa bisogna guadagnarsela, è una responsabilità dietro la quale si celano momenti di sfida, di paura, di ostacoli e poi di soddisfazione. Quando Margherita Ammannati ha bussato alla porta di via Cavour non sapeva bene cosa ci fosse ad aspettarla: empolese, neo diplomata, oggi ha 21 anni ed è una delle ragazze che ha risposto al bando del servizio civile. "Dopo il liceo non sapevo cosa fare del mio futuro, non avevo idea di quale università intraprendere - racconta dalla sede della Misericordia - L’unica cosa che sapevo era che non volevo starmene tutto il giorno in casa a non fare nulla. Ho scoperto di questa opportunità grazie al passaparola, è un’amica che mi ha avvicinato al mondo del volontariato. Sono entrata in servizio civile a giugno. Ho ancora 4 mesi davanti ed una sola grande certezza: continuare come volontaria per dare una mano a chi ha bisogno". Attualmente impegnata in centrale operativa, Margherita presta anche servizio sull’ ambulanza grazie al corso di livello avanzato seguito di recente.

E’ una storia diversa, invece, quella di Jacopo Lorello, volontario di soli 19 anni, ma già da 3 impegnato in vari servizi. "Il mio percorso qui inizia da un brutto episodio, la morte di mia nonna - racconta il giovane montelupino - Quando ho visto i soccorritori all’opera, impegnati nel tentativo di salvarle la vita, mi sono chiesto se potesse fare al caso mio, quel mondo. Così ho fatto i corsi per mettermi alla prova e da lì ho iniziato con i servizi sociali. Oggi salgo sull’ambulanza d’emergenza. L’adrenalina c’è ed è pari alla soddisfazione personale. Fare volontariato è una scelta che mi ha salvato".

Y.C.