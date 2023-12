Tutti vogliono giocare a padel: "In meno di un mese 800 ingressi". In campo anche Luciano Spalletti

È senza dubbio lo sport del momento. Un fenomeno globale quello del padel che si sta espandendo sempre di più in tutta Italia. Non una moda del momento ma una passione che cresce giorno dopo giorno. Una passione che ha ’contagiato’ anche il ct della Nazionale Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo ieri pomeriggio era all’inaugurazione del ’Montelupo padel arena’ in via Tosco Romagnola nord 13 a Camaioni. Spalletti, insieme al suo vice Marco Domenichini, ha premiato i vincitori della finale del torneo e poi ha detto la sua sul padel: "Di solito in qualsiasi sport bisogna rincorrere la pallina, qui invece è la pallina che rincorre te, per questo abbiamo dei vantaggi... Ecco perché il padel piace così tanto", scherza Spalletti che è sceso anche in campo per cimentarsi con racchetta e pallina. I nuovi campi sono coperti da un grande capannone, adatti a ogni condizione atmosferica. L’idea diventata realtà è stata portata avanti dalla famiglia Pinzani - figli di Giovanni, ex presidente dell’Empoli Calcio con cui negli anni 80 conquistò la prima e storica promozione degli azzurri in Serie A - e da Gianni Marrucci, che inoltre sarà anche il responsabile tecnico e istruttore del nuovo centro. Della famiglia Pinzani sono stati Simone e Riccardo a investire e rendere concreto il progetto del ’Montelupo Padel Arena’, quest’ultimo dopo una vita da arbitro di calcio in serie A e oggi coordinatore fra le società di A e B e l’Aia. Ed è proprio con Riccardo Pinzani che Spalletti ha scherzato a lungo. "Quando arbitrava in Serie A mi buttava sempre fuori – ha detto Spalletti –, quindi mi è toccato diventarci amico...".

"Abbiamo aperto questo circolo dal 20 novembre. Nasciamo come azienda di abbigliamento, abbiamo una struttura dove avevamo uno spazio importante e abbiamo avuto un paio di anni fa quest’idea nata dalla passione per il padel", spiega invece Riccardo. Un’idea che sta già portando a dei risultati: "Finora abbiamo avuto circa 800 ingressi, una media di 50 prenotazioni settimanali". Poi un ringraziamento finale: "Voglio ringraziare il sindaco Paolo Masetti e l’amministrazione che hanno compreso l’ambizioso progetto, oltre ai nostri sponsor che ci hanno sostenuto in questo percorso", conclude Riccardo Pinzani.

Niccolò Pistolesi