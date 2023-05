Tutti in sella con ’Bicincittà’ per una mobilità dolce

EMPOLI

Una giornata dedicata interamente alle due ruote. Torna ad Empoli “Bicincittà“, la manifestazione nazionale targata Uisp che coinvolge decine di centri urbani in tutta Italia. L’edizione organizzata domenica dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa Aps sarà la trentacinquesima è sarà dedicata a Renzo Maltinti, simbolo indiscusso del ciclismo di casa nostra.

Il ritrovo è previsto in piazza Matteotti alle 9.30. Da qui si partirà per un percorso cittadino, adatto a tutti, che avrà una lunghezza complessiva di sette chilometri. Dal centro verso il polo scolastico di via Bonistallo per poi toccare Pontorme e tornare di nuovo in piazza Matteotti.

Tutte e tutti i partecipanti sono invitati a indossare una maglietta colorata per colorare la città e affermare il diritto ad una mobilità sostenibile. Quest’anno, infatti, l’evento è centrato proprio su questo fondamentale diritto. Una mobilità dolce, sostenibile appunto, che permette alle persone di vivere e valorizzare i luoghi che abitano nel rispetto dell’ambiente.