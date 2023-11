Tutti in campo per la Toscana ferita, stasera la festa allo stadio

Ci siamo. Stasera alle 20.45, allo stadio andrà in scena la partita tra la Nazionale cantanti e il Movimento Shalom ‘Metti in campo il cuore per la Toscana alluvionata’. Una serata di divertimento per aiutare chi ha bisogno. La Nazionale cantanti avrà un rinforzo di lusso come Gabriel Batistuta, che si è fatto migliaia di chilometri dall’Argentina per esserci. In panchina insieme a Fabio Capello ci sarà Sandro Giacobbe (foto). Coloro che scenderanno in campo saranno: Paolo Vallesi, Ubaldo Pantani, Niveo, Andrea Maestrelli, Lda, Ndg, Il Tre, Moreno il Biondo, Ludwig, Piccolo G, Aka7, Cricca, Pierpaolo Petrelli, Shade, Sergej, Crytical, i Gemelli di Guidonia, Guglielmo, Pago e Roberti Lipari. Per i campioni del cuore di Shalom giocheranno Totò Di Natale, Ciccio Tavano, Manuel Pasqual, Celeste Pin, Francesco Flachi, Gianluca Berti, Marco Ballotta e Nicolas Burdisso. In panchina: Cesare Prandelli e il direttore tecnico Moreno Roggi.

Dalle 18 alle 24, in via della Maratona, da viale delle Olimpiadi a via di Barzino, compreso parcheggio, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per i non autorizzati.