Tutti di nuovo a bordo del Pedibus

La sorpresa di Pasqua è delle più gradite. Al rientro delle vacanze i bambini della scuola elementare del comune di Montaione potranno usufruire del servizio Pedibus. Come già successo negli anni passati, questo "servizio di trasporto speciale" si protrarrà fino all’inizio delle vacanze estive, il 10 giugno. Una piccola grande conquista, considerando che nei mesi scorsi era stato anche lanciato un appello da parte di Auser per la ricerca di nonni volontari pronti ad occuparsi dell’autobus "che va a piedi", formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da due adulti, un "autista" davanti e un "controllore" che chiude la fila. "Grazie alla polizia municipale per l’organizzazione - sottolinea il sindaco Paolo Pomponi - e alla nostra Misericordia e Auser Verde Argento".