Tutte le regole e le norme di comportamento

EMPOLESE VALDELSA

Regole e rischi. Ce ne sono quando ci si mette alla guida di un monopattino elettrico. La polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa ha stilato un vademecum su come comportarsi quando si manovra questo mezzo. Innanzitutto i monopattini possono circolare solo in ambito urbano a condizione che la strada urbana abbia un limite di velocità inferiore o uguale a 50 chilometri orari. In queste strade è possibile circolare anche nelle aree pedonali e su piste pedociclabili. Nelle strade extraurbane è invece possibile circolare esclusivamente sulle piste ciclabili. I monopattini devono avere un motore elettrico non superiore a 500W, essere dotati di segnalatore acustico, di regolatore di velocità, non devono avere posti a sedere e devono essere dotati di luce bianca o gialla anteriore e luce rossa posteriore con catadiottri. Per condurre i monopattini è necessario aver compiuto 14 anni e non è richiesta la patente di guida. I monopattini, essendo paragonati ai velocipedi, devono rispettare le norme previste per questi tipi di veicoli, ovvero: circolare in fila indiana; condurre a mano se si crea intralcio o pericolo ai pedoni; avere visuale libera davanti e lateralmente. Oltre a queste regole sono previste delle norme di comportamento: non possono superare la velocità di 20 chilometri orari sulla carreggiata e di 6 nelle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il tramonto fino a mezz’ora prima dell’alba e di giorno con condizioni meteo che richiedono l’illuminazione (pioggia o nebbia) devono tenere accesi i dispositivi di illuminazione. Per i conducenti minorenni è obbligatorio il casco protettivo. I conducenti devono indossare giubbotto o bretelle ad alta visibilità nelle ore notturne. Inoltre è vietato trainare qualsiasi cosa o farsi trainare; è vietato trasportare persone oltre il conducente, animali o cose. È vietata la circolazione sui marciapie e circolare contromano. Il mancato rispetto di queste norme comporta una sanzione amministrativa che va da un minimo di 50 a un massimo di 400 euro e nel caso di circolazione con monopattino con potenza superiore a 1KW la confisca del mezzo.