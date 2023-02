Tutte le iniziative in programma oggi

E’ dalle pagine dei libri che prendono vita alcune delle storie d’amore più belle di tutti i tempi. Nel giorno di San Valentino non potevano non essere raccontate. Si è organizzata in questo senso anche la biblioteca comunale di Empoli "Renato Fucini" che, in occasione della festa che oggi viene celebrata in tutto il mondo, ha creato occasioni per parlare d’amore e d’amicizia. A partire dalle 17 di questo pomeriggio, i bambini dai 3 ai 7 anni potranno entrare in storie magiche e fantastiche, accompagnati dai racconti dei bibliotecari. I suggerimenti di lettura dedicati a San Valentino sono invece disponibili nella vetrina principale della biblioteca, allestita per l’occasione.

La festa degli innamorati è interpretata in chiave originale anche al Mmab di Montelupo Fiorentino, che per la ricorrenza ha realizzato una vetrina del mese in biblioteca dedicata non tanto all’amore, quanto al sesso, con 13 titoli per approfondire questa tematica. Il Museo della ceramica, invece, ha lanciato un contest fotografico: #vivalamore Contest. Per la giornata di San Valentino il Museo offre l’ingresso gratuito, dalle 9 alle 19, a chi si presenterà in coppia e posterà una foto taggando le pagine ufficiali del Museo Montelupo IG @montelupo_ceramics FB @MuseoMontelupo, usando l’hashtag #vivalamore. Sarà inoltre possibile partecipare a una visita speciale, prevista dalle 16 alle 17, sul tema delle ceramiche che parlano d’amore con il conservatore del Museo, Alessio Ferrari. Storie d’amore raccontate attraverso vasi, piatti ed altri oggetti che erano utilizzati come pegno d’amore o come dono di nozze. Alcuni dei pezzi esposti nel Museo della Ceramica montelupino rappresentano scene amorose, giovani coppie, oppure contengono dediche che l’uomo faceva all’amata.