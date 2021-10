Vinci (Firenze), 24 ottobre 2021 - Una donna di 79 anni, di nazionalità tedesca, è morta oggi in seguito alle ferite riportate da una caduta da un'altezza di circa tre metri avvenuta nel pomeriggio di ieri nel centro storico di Vinci ( Firenze). La signora, secondo quanto appreso, si trovava assieme al coniuge durante una visita turista al borgo conosciuto nel mondo per avere dato i natali a Leonardo da Vinci. Si sarebbe appoggiata a una spalletta in via La Pira per poi, per cause ancora non chiare, cadere improvvisamente dall'altro lato, facendo un volo di tre metri appunto.

La donna era stata immediatamente soccorsa dal 118 e trasferita all'ospedale fiorentino di Careggi in elisoccorso. Purtroppo i traumi riportati hanno provocato nelle ore successive il decesso della donna. «È una brutta notizia che mi provoca un grande sgomento - è il commento affidato ai social dal sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, dando la notizia della morte della 79enne -, esprimo le mie più sentite condoglianze e quelle dell'amministrazione comunale al marito e alla famiglia».