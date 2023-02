Turismo in cerca di potenziamento Il Comune prepara la stagione

Anni difficili, quelli appena passati e Cerreto Guidi vuole ripartire puntando anche, e molto, sul turismo. Come del resto tante comunità vogliono fare. Quale strada è quella giusta? Il Comune mediceo ha scelto la grande tradizione del Touring Club Italiano (Tci). E la sta percorrendo. A cominciare dalla sua opzione più nota, la Villa Medicea, a cui fa da ottimo compagno di viaggio un suggestivo centro storico, di ambiente e contesto unici. La giunta guidata da Simona Rossetti ha quindi deciso di promuovere il turismo sul territorio comunale opzionando spazi nelle pubblicazioni "Guida Verde Toscana" e "Italia in Bicicletta" edizione 2023 del Touring Club Italiano, attraverso la concessionaria ‘Progetto’. Da queste opzioni discende anche il tipo di turismo che si cerca di portare a Cerreto: quello lento e d ecologicamente orientato, che ama visitare con il piacere di soffermarsi nei luoghi e gustare l’arte, sì, ma anche il paesaggio e le tradizioni, a partire dall’enogastronomia. Quindi, uno degli obiettivi è proprio stimolare la presenza di turisti che si soffermino sul territorio, provocando un positivo effetto a cascata su tutta l’economia, dall’ambito ricettivo a quello artigianale e dei servizi. Le guide del Touring Club Italiano sono di prossima uscita su scala nazionale (e non solo) e non resta che augurarsi funzionino da traino per le presenze dell’imminente stagione.

A.C.