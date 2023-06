Turismo diffuso sempre più forte Valdelsa, il gradimento è da record Strutture occupate al 92 per cento

di Ylenia Cecchetti

Pantaloncino corto, t-shirt, scarpe da trekking e zaino sulle spalle pronto a contenere vestiti. Ma soprattutto nuove esperienze. Alla stazione di Empoli in questi primi veri giorni di caldo estivo si iniziano a notare turisti, italiani e stranieri, che scelgono il nostro territorio per una vacanza che sia ’slow’, alla scoperta dei centri minori e della campagna. Il ponte del 2 giugno è alle porte e la sensazione che sia - dopo 25 aprile e 1 maggio - un’ennesima occasione di rilancio per l’Empolese Valdelsa è confermata dai numeri. Tra dati e proiezioni il quadro offerto da Confesercenti Toscana è all’insegna dell’ottimismo. Con una sorpresa: il 92% di tasso di occupazione in Valdelsa. "Più che una sorpresa, una piacevole conferma - dichiara Gianluca D’Alessio di Confesercenti Empolese Valdelsa - Non è considerata una tradizionale meta turistica da ponte, ma una destinazione che si contraddistingue per una permanenza media piuttosto ampia. Il trend di crescita è stato costante dal post Covid". Montaione, Certaldo e Montespertoli i Comuni più attrattivi, "seguiti da Vinci e Cerreto Guidi. Ma è tutto l’Empolese Valdelsa, inteso come comprensorio, che si sta riscattando. Empoli e Castelfiorentino sono mete sempre più ricercate anche fuori stagione per i servizi (uno su tutti la stazione) e la comodità". Non solo basi strategiche comode, ma anche interessanti da scoprire dal punto di vista enogastronomico, culturale e naturalistico "e i visitatori lo stanno finalmente capendo". Per la Valdelsa il successo sarà un caso, o forse è l’effetto "Uffizi Diffusi", formula che funziona davvero. Lo sa bene Montespertoli dove per l’appunto il 2 giugno alle 11 i turisti accompagnati da una guida esperta potranno visitare la mostra "Filippo Lippi in Valdelsa" al Museo d’Arte Sacra, progetto che vanta il marchio "Terre degli Uffizi". Secondo l’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, la saturazione delle strutture per i giorni della Festa della Repubblica è dell’88%. Una tendenza positiva che investe anche la Valdelsa, incoronata regina del turismo diffuso insieme a Chianti, Val d’Orcia e Isola d’Elba.

"Il ponte del 2 giugno dà il via alla stagione estiva e la Toscana è tra le mete italiane preferite dei turisti" afferma Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana. La Valdelsa empolese brilla dunque per la sua capacità di attrazione turistica, ma c’è un Sos e riguarda la ricettività alberghiera. La stragrande maggioranza di ospiti alloggia in agriturismo. "Mancano gli hotel - conferma D’Alessio - ma la nota positiva c’è: l’imprenditorialità del turismo cresce col mercato delle locazioni private che si sta diffondendo sempre più". Resta ancora molto sentita la difficoltà nel reperire personale stagionale per le strutture. Tra i problemi, poi, la manutenzione delle strade bianche, "le infrastrutture fisiche e digitali in generale. Una connessione diffusa – conclude D’Alessio – ci permetterebbe di allargare la stagione agli smart worker anche nei periodi lavorativi".