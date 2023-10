Tumori al seno e prevenzione. Donato il gettone di presenza

VINCI

Il consiglio comunale di Vinci in campo contro il tumore al seno. Nell’ultima seduta dell’aula, quella di lunedì scorso, tutti i consiglieri dell’assemblea elettiva vinciana hanno infatti deciso di devolvere il proprio gettone di presenza all’associazione Astro onlus, che si occupa di fornire assistenza e sostegno alle donne che si trovano ad affrontare il tumore al seno.

Si tratta di una decisione di sostegno alle iniziative intraprese dal Comune per il mese dell’Ottobre Rosa, la campagna per la prevenzione e il contrasto del tumore al seno. A Vinci tutti gli uffici comunali hanno esposto il simbolo del nastro rosa per aderire alla sensibilizzazione della lotta a questo tipo di tumore. Inoltre, in alcuni luoghi aperti al pubblico vengono distribuiti opuscoli informativi. Ottobre Rosa comprende anche un cartellone di eventi che abbraccia le comunità dei comuni dell’Empolese Valdelsa e Valdarno Inferiore. Lo scopo è sensibilizzarle sull’importanza della diagnosi precoce dei tumori al seno e dei corretti stili di vita da adottare, guardando anche alle giovani generazioni.