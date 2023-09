Tuffo nella storia Alla scoperta degli etruschi

MONTAIONE

Tre appuntamenti dedicati alla valorizzazione della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della Toscana. Torna anche quest’anno a Montaione, territorio che vanta molteplici tracce delle sue origini etrusche, la rassegna promossa dal Consiglio Regionale della Regione Toscana denominata “Giornata degli Etruschi 2023“. Nello specifico il programma tre eventi promosso dal Comune di Montaione si chiamerà “Giochiamo con gli Etruschi“ e prenderà il via martedì prossimo 12 settembre alle 17 col primo laboratorio didattico intitolato “La valigia dell’archeologo“: un’occasione per scoprire la professione

dell’archeologo e l’importanza del suo ruolo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale, con relativa attività ludica ed esperienziale.

La seconda data da segnare sul calendario è sabato 23 settembre, alla stessa ora, quando si terrà la conferenza “La ricerca archeologica a Montaione“: gli archeologi, che si sono occupati negli ultimi anni degli scavi all’interno del territorio di Montaione, racconteranno i risultati delle loro ricerche, soffermandosi soprattutto sull’insediamento di Sant’Antonio. Seguirà la visita guidata del museo che contiene i principali reperti etruschi ritrovati nel territorio comunale. L’ultimo incontro sarà invece sabato 30 settembre, ancora alle 17, con il laboratorio didattico “L’arte della cosmesi nella civiltà etrusca“. Ai ragazzi verrà illustrata la produzione delle essenze profumate nel mondo etrusco e l’importanza dei profumi negli usi, nei costumi e nella religione di questo popolo, con la creazione di un cosmetico fatto con sostanze naturali.

Tutti gli eventi si terranno presso il Museo civico archeologico in Via Cresci, nel centro storico, e saranno realizzati in collaborazione con l’Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina. Per i laboratori didattici è consigliata la prenotazione, da poter effettuare telefonando allo 0571 699255 o scrivendo a [email protected]