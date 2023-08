Tuffo nel passato Ecco ’Calambur’ I rioni si sfidano

CERTALDO

Antichi giochi in piazza. Agonismo e competizione. Folklore e passione. Sale l’attesa per uno degli appuntamenti più partecipati a chiusura della stagione estiva a Certaldo. Dopo l’edizione speciale del 2022, legata al ritorno nel post pandemia ma sopratutto alla ricorrenza dei 25 anni della manifestazione "Nel sogno di Messer Boccaccio" con il suo corteo storico, nato nel 1997 e più di cento figuranti in abiti medievali, i sei rioni tornano a sfidarsi. Fervono, dunque, i preparativi per "Calambur - la disfida dei Rioni", organizzata dall’associazione Elitropia in collaborazione con il Comune. L’Alberone, La Canonica, Il Vicario, Il Mulino, Le Fonti e I Cipressi si batteranno anche questa volta in una giornata all’insegna della leggerezza e del divertimento, come suggerisce il nome "Calambur", fusione di Calandrino, personaggio boccaccesco, e Burla, che ricorda la gioiosità.

L’appuntamento è per il 10 di settembre: "Calambur" anche quest’anno avrà la direzione artistica e la regia di Riccardo Diana, che collaborerà con la scenografa Maria Toesca, la coreografa Camilla Diana, e la costumista Marina Sciarelli. Un salto indietro nella storia, impreziosito dalla presenza degli sbandieratori della Compagnia dell’Orso di Pistoia, che sfileranno nel Borgo alto per raggiungere poi la parte bassa del paese, in piazza Boccaccio, dove si svolgeranno i giochi. Immancabile l’appuntamento con la Disfida dei bambini.

I sei rioni si contenderanno la vittoria nelle gare di abilità e astuzia ispirate al personaggio di Calandrino, il più scaltro di tutto il Decameron. Un’occasione per rivivere le suggestive atmosfere medievali decantate da Boccaccio, tra figuranti elegantissimi in abiti dell’epoca e giochi di una volta, quelli in cui si cimenteranno grandi e piccini. Lo scorso anno furono i biancorossi del rione Le Fonti ad aggiudicarsi l’ambito ’cencio’ del Calambur 2022, quello che segnava la rinascita dopo due anni di stop dovuti al Covid. Chi si porterà a casa, stavolta, il "Cencio della vittoria"? Lo sapremo tra meno di un mese.