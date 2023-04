Truffe e raggiri, cosa fare Un ciclo di incontri mirati

Un fenomeno in triste aumento. Perché oltre alle truffe classiche, i truffatori si adeguano ai tempi moderni, utilizzando tecniche sempre più sofisticate con l’ausilio della tecnologia. Prenderà il via sabato prossimo un ciclo di incontri pubblici di informazione e prevenzione su truffe, raggiri e sicurezza stradale promosso dal gruppo delle associazioni Volontarinsieme e l’autoscuola di Montespertoli. Gli incontri, patrocinati dal Comune di Montespertoli, sono organizzati in collaborazione con la polizia municipale e la stazione dei carabinieri e si rivolgono a tutti, in particolar modo agli anziani e alle persone che vivono da sole.

"L’obiettivo di questa iniziativa – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Daniela Di Lorenzo – è rendere i cittadini più informati sui comportamenti da adottare per prevenire problematiche legate alla sicurezza stradale e renderli più consapevoli per evitare i raggiri a cui spesso purtroppo sono vittime. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti, non solamente a chi si affaccia alla terza età. Questi interventi, attivati sul territorio, hanno l’obiettivo di aiutare la comunità a vivere in sicurezza e serenità".

Il primo appuntamento è in programma alla Casa del Popolo Circolo Arci Allende nel capoluogo, dove alle 16.30 l’assessore Daniela Di Lorenzo illustrerà l’iniziativa lasciando poi la parola al comandante della stazione dei carabinieri Simone Soldi e al comandante della polizia municipale di Montespertoli Alessandro Migliorini.

Questi appuntamenti hanno lo scopo di migliorare la consapevolezza nei cittadini e la percezione di sicurezza perché, oltre al lavoro delle forze dell’ordine, per sventare le truffe e i raggiri alle volte basta seguire semplici indicazioni e difendersi da chi vuole approfittare della buona fede delle persone.

Agli incontri saranno presenti anche il referente per Spi-Cgil Chiara Tozzi e Fabio Condemi per l’Autoscuola con i quali saranno approfondite le tematiche dell’ incontro. Spesso, soprattutto con la terza età, c’è una diminuzione della memoria a cui è associata una minore sicurezza nella guida. L’attenzione e la percezione di chi è alla guida può calare aumentando il rischio di incidenti, sia per chi è alla guida sia per chi è a passeggio.

Gli altri due incontri nel mese di aprile, sempre di sabato pomeriggio, si terranno il 22 aprile al Circolo Arci a San Quirico e il 29 aprile al Circolo Arci a Martignana.