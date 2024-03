Torna la paura delle truffe: "Porta a porta coi santini". E sui social è già psicosi

Fucecchio (Firenze), 2 marzo 2024 – Centrini e santini. Una sorta di porta a porta che, in questi giorni, ha destato qualche sospetto a Fucecchio. Segnatamente nella frazione di Botteghe. Ma non solo lì. Ma di cosa stiamo parlando? L’avvertimento è scattato sui social: "Prestate attenzione. Gira una persona che dice di essere senza lavoro. E con una scusa si avvicina a casa", si legge nei messaggi in Rete e nelle chat. Magari non fa alcunché, niente di male – alle segnalazioni in Rete non corrispondono, del resto, denunce formali alle autorità –, ma questi sono tempi in cui i cittadini stanno imparando a stare attenti a tutto.

La presenza estranea non è passata inosservata proprio per la particolarità della merce offerta in quanto la persona segnalata vende, appunto, centrini e santini. "E qualcuno – da quanto è stato scritto – le ha dato addirittura 25 euro per un crocifisso in carta". Nessuna truffa denunciata, dicevamo, ma una preoccupazione diffusa.

Del resto cronache lontane o anche recenti, hanno narrato di tanti episodi di soggetti che bussano alle case provando a vendere immagini sacre: un elemento che fa leva sulla fede e quindi tocca direttamente il cuore delle gente. In passato è già successo anche con le collanine di Medjugorj: gli anziani sono i primi soggetti presi di mira perché sono più sensibili a far cadere ogni reticenza davanti ad un’immagine sacra.

Nel caso di Fucecchio, per ora, è stato lanciato solo un avvertimento generico ai cittadini di fare attenzione in modo che ognuno, se fosse contattato, approfondisca bene. E sui fatti – abbiamo appreso e lo ribadiamo – non ci sono segnalazioni alle forze dell’ordine. Ad oggi insomma è solo paura. Nei mesi, purtroppo, e la cosa va avanti da tempo, alla porta delle persone si sono presentati falsi addetti di varie tipologie di servizi e anche falsi agenti delle forze dell’ordine, sempre con l’obiettivo di ingannare in qualche modo le persone e riuscire a truffarle. Le truffe, oggi, corrono anche via etere sui cellulari, e si nascondono nell’immensità del web che è una grandissima opportunità, ma allo stesso tempo un luogo di insidie. Gli anziani sono le persone più a rischio, quelle a cui vengono tese più frequentemente le trappole.

Nota di colore. Sempre nella stessa zona nei giorni scorsi è stato denunciato anche il furto di galline da un pollaio. E la popolazione è ancora più in allerta.