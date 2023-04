Truffa del falso incidente Due casi in poche ore "Sua figlia sarà arrestata" Ma il padre non ci casca

di Carlo Baroni

EMPOLI

La truffa corre sul filo del telefono. Con un copione agghiacciante. "Pronto? Siamo dalla caserma dei carabinieri, volevamo informarla che sua figlia ha avuto un grave incidente: ha investito due donne, una di queste era in stato di gravidanza ed ha perso il bambino". Sono le 15,50 di venerdì scorso quando Pierluigi Cioni (nella foto), che abita a Empoli in via Roma, riceve la telefonata. E proprio una delle sue due figlie, da non molto, è andata via con la macchina. "Immaginate, credo, senza troppi problemi, lo smarrimento e la paura che mi sono entrate addosso – ci racconta Cioni –. Anche perché mi viene passata al telefono una donna che piangeva. Poi questi aggiungono che il giudice di lì a poco potrebbe interrogarla e che mia figlia potrebbe essere arrestata". "Cerco di restare calmo – prosegue il suo racconto –. Dico subito che mi sarei precipitato io in caserma, visto peraltro che è vicina a casa mia. Ma il carabiniere a quel punto mi dice subito che loro hanno già parlato con il giudice e, in una frase che non ricordo bene, detta immediatamente dopo cita la parola banca".

"Appena sento parlare di banca capisco che è una truffa – aggiunge – e gliene ho dette di tutti i colori e, alla fine, ho riattaccato il telefono". È chiaro, volevano i soldi. Ed è altrettanto chiaro che non volevano che lui andasse in caserma, anche perché non è dalla vera caserma dei carabinieri che arrivava la telefonata. Ma dai truffatori. "In caserma ci sono andato io –: conclude Cioni – per informare i carabinieri di quello che mi era successo, fornire dei dettagli. I veri militari dell’Arma mi hanno detto come comportarmi se questi soggetti si fossero nuovamente fatti avanti. Poi, parlando con alcune persone di quello che mi è successo, ho saputo che nella stessa giornata, ad orari diversi, telefonate come quella che ho ricevuto io sono arrivate ad altre due famiglie". Infatti alle 14,30 di venerdì il telefono squilla anche in casa di Patrizio Liotta a Ponte a Elsa. Una voce al telefono (forse anche in quel caso un finto carabiniere) inizia il racconto sulla figlia che avrebbe avuto un grave incidente. "Ma non l’ho neanche lasciato continuare – spiega Liotta – perché mia figlia era in casa, ed era lì proprio accanto a me". "Queste cose sono gravissime – aggiunge – perché, oltre la truffa, in quanto alla fine, sicuramente, puntano ai soldi, fanno stare male le persone".

La truffa del finto incidente - un copione che purtroppo si ripete da tempo – fa leva sull’affetto che la vittima nutre nei confronti del proprio familiare e sullo sgomento nell’apprendere, all’improvviso, che ha avuto un incidente e sta per essere arrestato. Inoltre è basata su due presupposti che agiscono efficacemente a livello psicologico: la gravità e l’urgenza. In questo modo la vittima è messa alle strette, e viene costretta a decidere subito il da farsi. Tutto si consuma nel giro di pochi minuti, il tempo che passa tra l’adesione alla richiesta di denaro e l’arrivo a casa del complice per prelevarlo. Fondamentale è mantenere la calma e la lucidità: bisogna ragionare a mente fredda, senza farsi prendere alla sprovvista. Come ha fatto il signor Pierluigi che la truffa l’ha sventata, anche se nei primi istanti della telefonata un brivido di terrore ha sicuramente attraversato la sua schiena.