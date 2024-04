Truffa del falso incidente . Anziana sventa il raggiro: "L’avevo messa in guardia"

EMPOLI

Ha voluto rendere pubblico l’accaduto per mettere in guardia altre possibili vittime. Fortuna che sua mamma Laila, un’anziana che vive sola nella frazione di Santa Maria a Empoli, non è caduta nella trappola. Il copione, sempre lo stesso. "Verso l’ora di pranzo - racconta Alessia, la figlia della donna che con lucidità ha smascherato i suoi truffatori - mia mamma, che ha 81 anni, ha ricevuto una telefonata. All’altro capo del telefono, una persona che si spacciava per il maresciallo dei carabinieri di Empoli. Le ha detto che un nostro familiare aveva investito una bimba di 8 anni. Il fatto sarebbe accaduto in centro storico, mentre questo nostro fantomatico parente, distratto, parlava al cellulare. Quindi era in stato di fermo da loro". Qualcosa non convince Laila. L’anziana, dopo qualche secondo di agitazione e paura, mantenendo la calma, mette alla prova il falso maresciallo. Che insiste, rivolgendo alla donna domande molto personali. "È anziana? Vedova? Ha nipoti? E tiene ai suoi figli?". La signora Laila allora prende in mano la situazione e risponde con tono fermo. "Questa telefonata è una truffa". Dopo aver riattaccato, il legittimo sfogo. "È stata brava - conclude la figlia - Mi ha chiamata subito dopo, quasi piangendo, tanto era impaurita. Io mi ero raccomandata e l’avevo avvertita più volte, ma certo non immaginavo potesse capitarle davvero".