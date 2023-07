"Truffa all'acqua: due casi a Montelupo Fiorentino, occhio ai falsi tecnici"

Ancora tentativi di truffe ai danni degli utenti del servizio idrico. Le ultime segnalazioni arrivano da Montelupo Fiorentino ed è la stessa amministrazione comunale a mettere in guardia i cittadini dopo il verificarsi di un paio di episodi. Raggiri fiutati in tempo e che, fortunatamente, non hanno fatto cadere in trappola nessuno. Stavolta la scusa è l’acqua inquinata. Nel mirino dei furbetti, spesso, sono gli anziani soli. "Falsi tecnici di Acque - ha fatto sapere il Comune - suonano alle abitazioni di persone, in prevalenza anziane, dicendo di essere incaricati ad effettuare controlli perché l’acqua è avvelenata. Dopo che sono entrati in casa ne approfittano per rubare oro e preziosi. Sono stati segnalati due casi in questi giorni. L’invito è quello di non far entrare nessuno nella propria abitazione e comunque, in caso di dubbio, contattare il gestore". E denunciare alle forze dell’ordine. Ricordiamo che Acque SpA "non bussa" mai alla porta. Chi lo fa, spesso utilizza la scusa di un’emergenza che in realtà non esiste. Come ogni anno, i tentativi di raggiro dei falsi addetti si intensificano proprio durante i mesi estivi. Quindi, occhi aperti. L’obiettivo è approfittarsi della buona fede del padrone di casa, per poi farsi consegnare contanti o beni di valore. La regola è semplice: gli addetti di Acque SpA non effettuano mai sopralluoghi all’interno delle abitazioni, né per controllare la qualità dell’acqua, né per verificare il funzionamento dell’impianto interno, né per qualsiasi altro motivo.