Trovati scarti di lavorazione sotto il ponte sull’Arno

Ora è caccia ai responsabili. Stiamo parlando di un altro abbandono illecito di rifiuti. Il sindaco Spinelli invita tutti a collaborare per trovare chi ha commesso il gesto. "Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini abbiamo avuto la possibilità di avvertire Alia per la rimozione di alcuni scarti di lavorazioni abbandonati sotto il nuovo ponte sull’Arno – spiega il primo cittadino – . La polizia municipale è al lavoro per cercare di individuare e sanzionare i responsabili. Mi raccomando segnalate ogni comportamento sospetto chiamando la municipale oppure il numero dedicato 0571.268.268. Non diamogliela vinta". Quello dell’abbandono dei rifiuti è un fronte caldo con cui l’amministrazione si sta battendo da tempo. Anche di recente ci sono stati episodi molto gravi. Poco prima di Natale al porto di Salanova a Massarella venne rinvenuto uno scarico abusivo di numerosi sacchi provenienti da qualche azienda. Alia intervenne subito per evitare il rischio, vista la pioggia, che una possibile piena li disperdesse.

C. B.