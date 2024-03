"Troppi mezzi senza assicurazione"

EMPOLESE VALDELSA

Negligenza e mancanza di disciplina alla guida, non rispetto del codice della strada, ma anche irregolarità relative al mezzo che si sta guidando, che sono aspetti altrettanto gravi per la sicurezza stradale. Anche in questi primi tre mesi del 2024 sono ancora tanti, troppi, i veicoli che circolano senza assicurazione o con la polizza scaduta. Molti sono anche quelli che non hanno eseguito la revisione al mezzo. Se si viaggia senza copertura assicurativa, oltre al rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie e sequestro del veicolo, si somma quello di provocare un incidente privi di tutela assicurativa.

"Anche non sottoporre il mezzo alla revisione – sottolinea il comandante Luschi – espone sia chi guida il veicolo sia gli altri utenti della strada a potenziali pericoli. Pensiamo ad un’auto che ha i gruppi ottici malfunzionanti o gli pneumatici usurati o i freni difettosi: è un mezzo che ha una probabilità più elevata di causare incidenti. Per prevenire sinistri e cercare di contenere queste irregolarità, purtroppo sempre più frequenti, stiamo cercando di aumentare i controlli con attività mirate", conclude il comandante.

i.p.