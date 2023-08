Tribune imbrattate nella notte Lo sfregio al Palio delle Contrade a poche ore dall’inizio dei giochi

Debutto amaro, anche se il prodotto utilizzato per sporcare è dolcissimo. Ieri pomeriggio, a poche ore dall’inizio della diciassettesima edizione del Palio di Gambassi Terme, gli organizzatori - con l’amministrazione comunale in prima linea - hanno dovuto ripulire le sedute delle tribune allestite per assistere ai giochi che, nottetempo, i soliti ignoti avevano imbrattato. Da cima a fondo, tutte le file di posti erano state cosparse della crema spalmabile. Gli autori del gesto avevano macchiato anche il pavimento della pista di pattinaggio adibita allo svolgimento dell’evento.

Un atto vandalico che il sindaco, Paolo Campinoti, ha denunciato sui social, pubblicando le foto e sottolineando la stupidità di chi lo ha commesso. "Già sprecare così uno o due barattoli di questo prodotto – esordisce – è sintomo di perfetta imbecillità, figuriamoci farlo per boicottare il Palio. Mi auguro che queste immagini possano servire a far uscire alla luce i responsabili o direttamente o attraverso chi è a conoscenza dei fatti". La pulizia è stata effettuata nel pomeriggio di ieri "naturalmente fatta direttamente o indirettamente a spese della comunità", ha precisato Campinoti, che ha concluso: "Il minimo sarebbe evitarlo, prendersi le proprie responsabilità e pulire lo schifo risultante dalle proprie bravate. Sarebbe l’ultimo barlume di speranza".

Allo sfogo del sindaco hanno fatto seguito numerosi commenti di indignazione per lo ’sfregio’ verso la manifestazione che nasce con lo scopo di aggregare ancora di più la comunità gambassina. La settimana del Palio delle Contrade è diventato infatti un appuntamento fisso del mese di agosto. Un paese in festa con i quattro rioni – Membrino, I’Porcello, La Pieve e Belvedere – che si sfidano alla conquista dell’ambito cencio. Imprevisto a parte, la kermesse ieri ha avuto il suo esordio. Le quattro contrade protagoniste, rappresentate da squadre di uomini, donne e bambini del paese, hanno dato avvio ai giochi. Le prime sfide: i giochi dei bambini; seguiranno tiro alla fune e gioco della damigiana; avanti poi con lo spaccalegna e il taglio del tronco con la sega da boscaiolo. Il sabato ci saranno la spinta delle botti e la corsa delle bigonce; domenica: sfilata dei carri con le rappresentazioni di tutte le contrade e il gioco del pigia pigia.

Irene Puccioni