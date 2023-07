Tribunale, partita riaperta "Così Empoli può farcela"

di Tommaso Carmignani

Un’ora e mezzo di incontro per riaprire una partita che sembrava chiusa, un vertice che potrebbe improvvisamente riaccendere le speranze di vedere riaperto il tribunale di Empoli. Il colloquio è andato in scena nei giorni scorsi nella sala dei presidenti a Montecitorio: da una parte del tavolo c’erano i consiglieri comunali empolesi di Fratelli d’Italia Andrea Poggianti e Simona Di Rosa, accompagnati dalla deputata Chiara La Porta. Insieme a loro l’avvocato Roberto Nannelli dell’associazione per il tribunale di Empoli. Dall’altra parte il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

Si è parlato dei passi da compiere per arrivare alla riapertura del tribunale. Una vicenda che attiene alla riforma della geografia giudiziaria e che sembrava destinata a chiudersi dopo la risposta del ministro Nordio a un’interrogazione del parlamentare pisano della Lega Edoardo Ziello, preoccupato per le ricadute territoriali che l’eventuale riapertura del tribunale avrebbe avuto sulla zona del Cuoio e su Pisa. La notizia è che la maggioranza parlamentare a guida Fratelli d’Italia avrebbe in mente una legge delega da sottoporre al Governo per riaprire entro il 2024 almeno quattro tribunali in tutta Italia: uno al Nord, uno al Centro, uno al Sud e l’altro nelle isole. L’incontro con Delmastro è servito per capire quali sono i passi da muovere per far sì che il tribunale del centro sia proprio quello di Empoli. "Abbiamo ottenuto indicazioni importanti – sottolinea il consigliere comunale e capogruppo di FdI Andrea Poggianti –. Noi crediamo di avere tutte le carte in regola per una questione di numeri e di omogeneità dei territori tra Empoli e zona del Cuoio. Pisa e Firenze hanno enormi difficoltà legate al sovraffollamento e il caso delle infiltrazioni mafiose e della 429 fanno capire quanto sia importante avere questo presidio".

Le prossime saranno quindi settimane importanti per rimodulare la proposta e presentare al Parlamento il progetto, rivisto in base alle indicazioni del sottosegretario Delmastro, che consentirà a Empoli di rientrare a pieno nella partita per il tribunale. "Fratelli d’Italia è impegnata in prima linea per arrivare quanto prima a un fruttuoso approdo. Quello di Roma – dice Poggianti - è stato un incontro molto franco e acceso, il sottosegretario è diretto e ci ha detto che certi criteri andranno rivisti. Allontanare la giustizia dai cittadini non è un bene e noi vogliamo essere interlocutori seri e attenti. Quella del tribunale è una partita che riguarda tutti".