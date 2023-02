Tribunale, è ancora braccio di ferro "I territori sono uniti naturalmente"

EMPOLI

Non si placa il dibattito intorno al tribunale di Empoli, questione tornata alla ribalta dopo le dichiarazioni dell’onorevole della Lega Edoardo Ziello. Il parlamentare del Carroccio aveva infatti auspicato la revisione del progetto, mandando su tutte le furie i suoi stessi alleati nell’Empolese Valdelsa e nella zona del Cuoio, le due aree a cui il nuovo ufficio farebbe capo. Il progetto del tribunale non solo è ben visto sia da destra che da sinistra, ma nei quindici Comuni del territorio (gli undici più i quattro del Comprensorio) è stato più volte rilanciato in numerosi appuntamenti e dibattiti pubblici di maggioranza e opposizione. Il tema è quindi tornato d’attualità nel consiglio comunale di Pisa di martedì scorso, quando ha preso la parola il consigliere della Lega Giovanni Pasqualino.

"Noi non siamo contro il tribunale di Empoli, ma siamo contro l’accorpamento dei comuni del Comprensorio del Cuoio". Una dichiarazione che in qualche modo punta a correggere il tiro rispetto a quanto sostenuto da Ziello, ma che fa storcere comunque il naso a chi questo progetto lo sta promuovendo.

"I nostri territori sono uniti naturalmente – sostiene Giampaolo Stefanelli, vicepresidente dell’associazione per il tribunale di Empoli – e lo erano anche politicamente prima dell’avvento del fascismo. Eviterei campanilismi e punterei piuttosto sull’opportunità di creare un ufficio che contribuirebbe a sgravare il lavoro dei tribunali di Firenze e Pisa, che di per sé sono già molto oberati". In ogni caso, chiarisce Stefanelli, "anche senza i Comuni del Comprensorio del Cuoio avremmo tutte le carte in regola, e i numeri, per richiedere un tribunale a Empoli". La partita è sostenuta dai sindaci – dall’empolese Barnini al samminiatese Giglioli – e dalla Regione, che ha già presentato una legge con cui si farebbe carico dei costi di ristrutturazione e gestione del nuovo tribunale. La palla, ora, è nella metà campo del legislatore.

t.c.