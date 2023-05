Tribunale a Empoli Si apre uno spiraglio "Vertice a Roma Siamo fiduciosi"

di Tommaso Carmignani

La partita per il tribunale di Empoli non è chiusa, anzi. Secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Andrea Poggianti, "è più aperta di prima". Perché nei giorni scorsi l’esponente locale del partito della Meloni ha incontrato il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, noto alle cronache per l’affare Cospito e gli attacchi dell’onorevole Donzelli al Pd in Parlamento: un pranzo nell’ambito della campagna elettorale per il Comune di Campi Bisenzio durante il quale c’è stata anche e soprattutto l’occasione per tornare a parlare di una questione su cui tutte le forze politiche del territorio si sono spese molto negli ultimi anni. Una partita, quella per riportare la sede del tribunale ad Empoli, che sembrava complicarsi dopo una risposta del ministro della giustizia Nordio ad un’interrogazione dell’onorevole della Lega Edoardo Ziello.

"Alla sua domanda - sottolinea Poggianti – è stata semplicemente illustrata la situazione attuale. Ma non è detto che debba rimanere così per sempre". Perché all’interno della maggioranza in Parlamento sarebbe pronta una legge delega di riforma della geografia giudiziaria che potrebbe riaprire diverse partite, tra cui appunto quella per il tribunale di Empoli. "I numeri che abbiamo esposto – dice ancora Poggianti – non sono sempre espressivi della rete imprenditoriale presente sul territorio. Il fatto che ci siano ditte di prestigio che offrono lavoro e portano lustro all’Empolese Valdelsa, ma anche un Pil più alto di quello di Prato e provincia se sommiamo anche i quattro comuni del Cuoio, fa sì che la rinascita del tribunale sia una necessità".

Dal pranzo con il sottosegretario Delmastro è quindi uscita la promessa di un incontro che si svolgerà il prossimo 30 maggio a Roma e al quale parteciperà, oltre ai rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, anche una delegazione formata da imprenditori locali, associazioni di categoria, avvocati e l’associazione che si batte per riportare il tribunale a Empoli. Una vera e propria task force che sottoporrà all’attenzione del governo un nuovo dossier con cui si illustrano in maniera approfondita i numeri e anche le necessità di un territorio come quello Empolese e del Cuoio.

"Avevamo invitato anche il sindaco Brenda Barnini e il senatore Dario Parrini – dice ancora Poggianti – ma l’invito è stato declinato. Evidentemente preferiscono ritenere chiusa una partita che invece è più che mai apertissima. Siamo fiduciosi che si possa far rientrare il tribunale di Empoli all’interno della riforma della geografia giudiziaria che il governo sta preparando".