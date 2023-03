Trenta opere d’arte sulla sostenibilità

Raccontare la sostenibilità unendo arte e creatività. Arriva a Empoli la seconda edizione della mostra "Second life: Tutto torna", un’esposizione che ospita le opere vincitrici del concorso promosso da Alia Servizi Ambientali SpA. La sfida per i giovani artisti sotto i 28 anni era quella di interrogarsi sul rapporto tra arte e sostenibilità. Delle 30 opere in mostra, una qualificata giuria composta dai rappresentanti delle principali istituzioni culturali toscane ha selezionato 3 opere vincitrici e 3 menzioni speciali. I nomi saranno resi noti nel corso dell’apertura della mostra prevista per le 11 di domani al Chiostro degli Agostiniani. L’appuntamento è in via dei Neri 15 a Empoli. "Second life" è un progetto che si avvale del patrocinio istituzionale di Regione Toscana e dei comuni di Firenze, Empoli, Prato, Pistoia, Peccioli ma anche della Conferenza dei Presidenti delle Accademie. Sono partner dell’iniziativa la Fondazione Palazzo Strozzi, il Centro Pecci, l’Officina Giovani, Pistoia Musei, Museo Novecento e MAD Murate Art District. Coinvolti, infine, Scapigliato Spa, Revet Spa, Belvedere Spa: main partner è Evolve Maire Tecnimont Foundation. Un progetto corale, dunque, per promuovere la tematica della sostenibilità ambientale.