Trenta anni di amicizia nel segno della birra

L’appuntamento con la birra di fine vacanze estive, con l’arrivo del paese gemellato Neustadt, è stato un grande successo. L’evento, tenutosi al Parco Urbano, ha attirato appassionati desiderosi di gustare birra e piatti tipici tedeschi. "Sono veramente soddisfatto per l’ottimo risultato – commenta Giuseppe Statello, presidente del Comitato Gemellaggi di Montespertoli – Tantissime persone ci hanno accordato la loro preferenza nonostante ormai ci siano tante “feste della birra". L’appuntamento con la Birra di Neustadt è qualcosa di diverso: nasce dalla collaborazione dei due paesi gemellati e viene realizzata grazie all’impegno di tanti volontari di Neustadt a.d. Aisch e di Montespertoli. A loro va il mio ringraziamento. Vi aspettiamo il prossimo anno per il 31° appuntamento". La festa è iniziata con la prima spillatura da parte del sindaco Mugnaini e dei rappresentati del comitato gemellaggi di Neustadt, paese gemellato dal 1992 fortemente voluta dal sindaco in carica, Mauro Marconcini.