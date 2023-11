Trekking urbano. Ecco altri tre appuntamenti

Ecco altri tre appuntamenti di trekking urbano- "Dopo l’esperienza positiva della giornata nazionale, abbiamo pensato a tre itinerari semplici e alla portata di tutti, per scoprire la storia, le curiosità e i luoghi della nostra città, nel periodo invernale. Una occasione unica, che mi auguro possa esser accolta da molti visitatori e i cittadini che hanno voglia di scoprire la storia del nostro passato", spiega l’assessora alla cultura Giulia Terreni. Sono dunque tre i percorsi in programma il sabato mattina tra novembre e dicembre: si inizia sabato 18 novembre con una passeggiata tra vie, piazze e vicoli di Pontorme, alla ricerca delle tracce dell’antico circuito murario con tappe presso la Casa natale del Pontormo e le chiese di San Michele e San Martino. Il percorso permetterà di cogliere la configurazione del castello di Pontorme e ripercorrere la storia dell’abitato attraverso notizie e curiosità tratte dagli antichi Statuti comunali e le vicende dei suoi personaggi illustri, primo fra tutti Jacopo Carucci, in arte il Pontormo.

Il trekking successivo, sabato 16 dicembre, ci conduce invece alla scoperta altro castello che solo nel 1774 divenne a tutti gli effetti parte del neo-nato Comune di Empoli: stiamo parlando di Monterappoli dove osserveremo le più importanti emergenze storiche, tra cui l’importante Pieve di San Giovanni Evangelista e ripercorreremo le vicende storiche che lo hanno interessato dal Medioevo al Secondo Dopoguerra. L’ultimo sabato dell’anno, il 30 dicembre, ci riporta a Empoli, nei luoghi che hanno visto la trasformazione da terra murata a città nel corso dell’800. per informazioni: 0571 757659.