Trekking annullato per il maltempo

“Alla scoperta del bosco di Camaioni“ non ci sarà. L’escursione prevista per oggi è infatti stata annullata a causa del maltempo. La passeggiata si sarebbe dovuta svolgere sull’anello del bosco di Camaioni nuovamente fruibile, ossia un percorso facile di 5 km, con dislivello minimo, in un luogo di indubbio fascino, su cui si incontrano la Cappella vecchia di San Michele, la Villa e le rovine del Castello di Luciano, oltre all’Osservatorio astronomico Beppe Forti e al bosco comunale della Ragnaia. Il Trekking era a cura delle guide ambientali Matteo Tamburini e Silvia Bonucci. Nell’occasione ci sarebbe stata anche l’apertura straordinaria dell’Osservatorio Astronomico con visite a cura del Gruppo Astrofili a pagamento.