Trekking a Montalbano Un aiuto a ’Noi da Grandi’

Un evento che, oltre ad offrire una attività di accompagnamento su percorsi del Montalbano, si presenta come un vero e proprio progetto di inclusione aperto a tutti. Domani si svolgerà il trekking organizzato dall’Asd Gumasio, in collaborazione con il comitato Uisp Empoli Valdelsa Aps.A fianco del percorso principale ad anello è, infatti, stato previsto un percorso più breve ed anche uno facilitato e altamente inclusivo. Il ricavato delle iscrizioni all’evento sarà devoluto all’associazione Noi da Grandi. "Si tratta della prima iniziativa di trekking aperta a tutte e tutti che organizziamo - spiega Claudio Bonistalli di Gumasio - e abbiamo già ricevuto un’importante risposta. Il percorso è di media difficoltà e non è competitivo. Ad ogni partecipante sarà consegnato un pacco evento e sono previsti due punti ristoro, oltre a quello finale all’arrivo organizzato da Noi Da Grandi e che è stato denominato “Pasta Party”. "Questo è un evento che arriva dal basso" spiega Arianna Poggi, presidente Uisp. Info: 0571 711533.