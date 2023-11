Tre volte ’Gold’ per le politiche energetiche

In occasione dell’European Energy Award Gold Event 2023 che si è svolto a Lörrach in Germania e a Basilea in Svizzera, era presente una rappresentanza del comune di Montaione per ricevere il Gold Award, la più prestigiosa certificazione europea che premia l’efficacia delle politiche energetiche. Montaione è uno dei pochissimi comuni italiani (sono solo cinque) che hanno conseguito questo riconoscimento, ed è quello che ha ottenuto il punteggio più alto e ha l’anzianità maggiore. Dal 2015 può fregiarsi del titolo di “gold municipality”. E al momento è anche il comune europeo più “meridionale”, geograficamente parlando, ad aver raggiunto questo risultato. Aderiscono all’associazione circa 1.900 enti locali europei, di questi 240 hanno conseguito la Gold Award e Montaione è al 113° posto per risultato raggiunto. Alla prima certificazione “gold” ricevuta otto anni fa in occasione del forum dell’European Energy Award di Lipsia, sono poi seguite le ricertificazioni del 2019 (ricevuta a Locarno) e quella di pochi giorni fa.

"E’ stato un grande onore ricevere per la terza volta dallapresidente dell’Association European Energy Award, Gudrun Heute-Bluhm, un così prestigioso riconoscimento – commenta il sindaco Paolo Pomponi (nella foto) – Non nego che essere una best practice a livello europeo è qualcosa di veramente eccezionale per un piccolo comune come il nostro e siamo fieri da anni di portare in giro per l’Europa il nome di Montaione come esempio virtuoso. A marzo sono stato invitato a Bruxelles dall’ufficio del Patto dei Sindaci per il clima e l’energia a condividere l’esperienza di Montaione insieme ad altri 549 sindaci europei nell’evento “550 mayors fit for 55”. Condivido la soddisfazione con tutta la mia splendida squadra comunale".