Tre talenti per un premio Battistini, Paolini e Gospodinov nel solco di messer Giovanni

Tre nomi per un Premio. "Tre riconoscimenti prestigiosi per altrettante persone straordinarie". Il Boccaccio 2023 incorona lo scrittore Georgi Gospodinov, l’uomo di spettacolo Marco Paolini e la giornalista Stefania Battistini. Per annunciare i nomi dei premiati della 42esima edizione del Premio letterario Giovanni Boccaccio (sezioni "Letteratura", "Etica della Comunicazione" e "Giornalismo"), l’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio ha scelto una location davvero speciale: il Palazzo Chigi Saracini (nella foto), un palazzo storico di Siena, sede di una prestigiosa Accademia musicale. E’ in queste sale che la giuria presieduta da Walter Veltroni e composta da Antonella Cilento, Roberto De Ponti, Paolo Ermini, Marta Morazzoni, la direttrice del Qn e de La Nazione Agnese Pini e Simona Dei si è riunita per annunciare i riconoscimenti ai tre grandi talenti: quello di narratore d’eccezione di Gospodinov, quello di uomo di spettacolo sensibile alle grandi questioni civili di Marco Paolini, quello di coraggiosa e lucida testimone e analista della guerra in Ucraina di Stefania Battistini.

"Il Premio Boccaccio - ha detto Walter Veltroni - è onorato di poter premiare tre persone che raccontando e creando hanno tenuto vivo il dibattito culturale e civile del nostro tempo". "I nomi dei vincitori – ha dichiarato Simona Dei, presidente dell’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio - confermano l’attenzione della nostra giuria per personalità della cultura internazionale, eccellenti nel loro lavoro dal punto di vista professionale ed umano. Li accoglieremo a Certaldo dal 15 al 17 settembre per conoscere più a fondo le loro opere e riflettere sul momento storico che stiamo vivendo. Leggere il tempo alla luce della cultura e dell’etica, come ci ha insegnato Giovanni Boccaccio". C’è grande attesa per l’ormai tradizionale appuntamento di settembre con la cerimonia ufficiale al Teatro Cinema Boccaccio a Certaldo. Sarà l’occasione per conoscere da vicino il romanziere e poeta Georgi Gospodinov, l’autore bulgaro moderno più acclamato a livello internazionale. Un momento per ascoltare Marco Paolini, attore, autore e regista, "uno dei massimi esponenti del teatro di narrazione". Una serata per condividere l’esperienza professionale di Stefania Battistini, documentarista che adesso si trova in Ucraina per raccontare l’invasione russa.

Y.C.