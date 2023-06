Tre priorità per la sanità pubblica "Risorse, personale e paghe migliori"

EMPOLI

Tre mosse per salvare la sanità pubblica. Le ha elencate e argomentate il presidente della terza commissione regionale Sanità e politiche sociali, Enrico Sostegni, in occasione dell’incontro al Teatro della Compagnia a Firenze organizzato dai camici bianchi per chiedere maggiori risorse per il settore.

Sostegni al grido d’allarme congiunto sullo stato di salute della sanità quali sono le risposte da dare?

"Tra tutte le necessità ci sono almeno tre priorità".

La prima?

"Aumentare il fondo sanitario nazionale, in linea con gli altri paesi europei e almeno di un punto di Pil".

La seconda?

"Rimuovere il limite alle assunzioni dei dipendenti pubblici in sanità. Perché non è possibile che nel 2023 si sia ancora vincolati ad una norma che stabilisce per le regioni un limite di spesa pari a quanto si spendeva nel 2004 ridotto dell’1,4%. Basti solo pensare, tanto per fare un esempio, che l’ospedale pediatrico Meyer rispetto a venti anni fa ha raddoppiato il numero del proprio personale. Nel limite del pareggio del bilancio ogni regione deve poter assumere personale in più".

E la terza priorità?

"Aumentare le retribuzioni dei lavoratori del Sistema sanitario nazionale a partire da quelle dei medici. Il privato ora fa concorrenza anche sul sistema delle retribuzioni e non va bene. Ci sarebbe anche un quarto punto...".

Quale?

"Basta anche l’incentivazione dell’assicurazione privata. Chi ce l’ha tende a richiedere prestazioni anche quando non sono strettamente necessarie e questo genera inappropriatezza e aumento di risorse nel privato, togliendone a quello pubblico. Questi sono punti essenziali per continuare ad avere un servizio sanitario universalistico".

Sul territorio la Cgil è in agitazione per via della riduzione dei posti letto nel periodo estivo. Sono timori fondati?

"Quello della riduzione di alcuni posti letto durante l’estate è un fenomeno fisiologico perché giustamente i lavoratori devono poter godere delle ferie. Tuttavia i numeri sono inferiori rispetto a quelli riferiti. Inoltre, da settembre, quando l’attività tornerà regolare, abbiamo chiesto un aumento di posti letto per le cure intermedie sul territorio e l’istituzione del Girot (Gruppo di intervento rapido ospedale territorio), ovvero la presenza permanente di un geriatra al pronto soccorso, che prendendo in carico il soggetto anziano o fragile ne evita il ricovero pur garantendogli assistenza e cure".

Anche sul problema delle liste d’attesa il sindacato è stato molto critico...

"Sono d’accordo con la Cgil: bisogna migliorare".

Irene Puccioni