Tre piani di cultura. Si aprono le porte di Palazzo Leggenda: "Un luogo di crescita"

Tre piani di cultura, suddivisi per fascia d’età. Il Festival Leggenda ora sarà permanente. Ha una casa, anzi un Palazzo. Un centro dove tutto l’anno giovanissimi lettori (fino ai 17 anni) potranno rendersi protagonisti di laboratori, attività teatrali, letture ad alta voce e incontri con autori. Dalla sala dedicata all’allattamento, alla ricca collezione di Manga e fumetti per i più grandi, si sale su, fino al vertice della torre medioevale, punto di osservazione. Siamo sui tetti della città e la Torre dei Righi così, gli empolesi, non l’avevano mai vista. E’ una prima scoperta per tutti, quella offerta dal taglio del nastro della nuova biblioteca dei bambini e dei ragazzi, inaugurata ieri nell’ex convitto infermieri ed estensione della Renato Fucini. L’accesso è da via Paladini: i locali, freschi di restauro, ma ricchi di storia, sono pensati per condividere momenti nel segno della cultura.

Tra i primi a fare una pacifica irruzione, ieri a Palazzo Leggenda, gli alunni degli Istituti comprensivi Empoli Est ed Empoli Ovest per visitare le sale e incontrare scrittori ’leggendari’. "Il palazzo - ha spiegato la sindaca Brenda Barnini - è collocato in aderenza con la terza cerchia muraria con la Torre dei Righi. Qui si apriva Porta senese, detta anche giudea o dei cappuccini. E c’è l’ex ospedale. Era un unico segno urbano realizzato per volere di Cosimo I. Poi la torre perse la sua funzione difensiva per essere dismessa. Oggi uno strumento di difesa, dopo secoli, diviene luogo di apertura e crescita. Ecco il senso della rigenerazione urbana. Questo fabbricato - ha proseguito Barnini - è punto di partenza dell’asse via Ridolfi-Palazzo delle Esposizioni dove tra poco partirà il cantiere del teatro civico. Si crea un corridoio che tiene assieme le funzioni pregiate della città, pensate per far star bene le persone".

"Se di educazione si parla, Empoli è avanguardia - è intervenuto il presidente della Regione Eugenio Giani - Il Palazzo è frutto di una geniale idea di rigenerazione urbana che Empoli ha fatto sua. L’inaugurazione è una bella notizia per l’intera Toscana. La ristrutturazione di uno spazio abbandonato da decenni, quello del vecchio Convitto infermieri, assieme al restauro della Torre dei Righi, memoria della cerchia muraria che difendeva Empoli nel Trecento, ha creato un luogo che adesso diventerà occasione di crescita e di relazioni umane tra le giovani generazioni e le loro famiglie". Il recupero dell’ex convitto infermieri, costato 1,8 milioni di euro, è parte del progetto ’Hope. Home of People and Equality’. "Siamo al giro di boa con gli ultimi tagli del nastro - ha concluso Barnini - Tra un paio di mesi saremo in grado di completare il puzzle. E’ una delle giornate da sindaco più belle, questa, per me. Diventare mamma mi ha permesso di capire il valore di questo investimento. E’ una scelta coraggiosa che non è detto produca consenso subito. Ma dietro a Hope, c’era il pensiero di una città che aveva bisogno di ritrovare un cuore pulsante, di funzioni nuove. Da domani, quando tutti i bambini e i ragazzi potranno entrare, fare domande, portarsi a casa un libro, qualcosa a Empoli cambierà". Ylenia Cecchetti