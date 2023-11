Tre nomi, poi la convergenza. I dem ora fanno quadrato. E pensano alla coalizione

In tanti all’interno del partito erano pronti a scommetterci. E alla fine sì, il candidato è proprio lui: Alessio Mantellassi. L’ufficialità è arrivata giovedì sera durante l’assemblea comunale del Partito democratico di Empoli. Le consultazioni allargate di tutto il gruppo dirigente erano iniziate a settembre. Da allora sono arrivate opinioni, critiche, spunti, riflessioni sui principali argomenti che caratterizzano il dibattito pubblico del territorio e anche suggerimenti sulla figura del candidato.

"L’assemblea – fa sapere il Pd empolese – tenendo conto dei risultati della commissione, ha espresso un giudizio molto positivo sui due mandati Barnini, riconoscendo la grande trasformazione e innovazione della città in questi anni, oltre alla capacità di attirare investimenti che ha permesso di realizzare nuove importanti infrastrutture e il recupero di piazze e grandi contenitori pubblici a beneficio dei cittadini". Durante l’assemblea si è parlato anche di coalizione elettorale e un grande apprezzamento è stato espresso per il lavoro che il partito e, in particolare, il segretario comunale Lorenzo Cei, da mesi sta portando avanti con le altre forze politiche del centrosinistra. L’idea del partito è proprio quella di riproporre accanto al Pd una componente civica, in grado di generare una cittadinanza attiva preziosa. I nomi in lizza come candidato sindaco erano tre: il vice sindaco Fabio Barsottini , il segretario dell’unione comunale Lorenzo Cei , il presidente del consiglio comunale Alessio Mantellassi. Tre profili molto apprezzati per il background politico, personalità, esperienze, capacità di aggregazione. La scelta è ricaduta su Mantellassi "nella ricerca di una sintesi considerando anche le esperienze pregresse e il ruolo istituzionale ricoperto", spiegano i dem.

Dopo l’esposizione dei risultati della consultazione è intervenuto il segretario Cei: "Nelle consultazioni sono emerse ancora una volta la maturità e la lucidità del nostro gruppo dirigente e dell’intero partito empolese. Abbiamo scelto uno strumento che ha valorizzato il dialogo, privilegiato l’ascolto e l’unità del partito. Ora comincia la nostra campagna elettorale a fianco del nostro candidato sindaco. Alessio Mantellassi ha tutte le caratteristiche per poter rappresentare al meglio i valori e le proposte del Pd e del centrosinistra".