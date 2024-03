Tre mesi al voto. Ora il confronto sia sui contenuti

Pistolesi

Qual è allora la sfida più grande? Lasciare da parte i teatrini, (ri)mettere al centro i contenuti e convincere gli elettori a votare. Sarà questo il vero termometro per tracciare il confine tra la vittoria e la sconfitta. Poi, certo, ci sono i partiti. Il Pd locale è alla prova della continuità e chiede agli elettori di confermare la fiducia dopo anni ininterrotti di governo. L’obiettivo è proteggere le sue roccaforti rosse dal vento di destra che spinge forte a livello nazionale. Con un elettorato così volatile e disposto al cambiamento, c’è da stare in allerta: il risultato oggi è più in bilico che in passato. Un esempio? Due anni fa a Fucecchio quasi un elettore su due ha votato per il centrodestra. Ma è vero anche che le comunali fanno sempre storia a sé. Viene premiato chi ha legami più radicati, chi meglio intercetta i bisogni dei cittadini. Il centrodestra si presenta disunito e per questo sembra partire in salita ma entrambi i candidati – per ragioni diverse, se non opposte – possono essere outsider temibili se riusciranno a catalizzare l’attenzione sui temi piuttosto che sui motivi dello strappo. L’occasione è ghiotta, vedremo se ci sarà la forza per cavalcare l’onda delle ultime elezioni politiche.

E poi c’è l’area che unisce la sinistra e i 5 Stelle: da queste parti guai a parlare di alleanze con il Pd come in Sardegna. Questione d’incompatibilità.

In città i grillini trovano in Buongiorno Empoli un valido alleato per un’alternativa che può contare sull’appoggio dei comitati, capaci di mobilitare tante persone. La manifestazione contro il gassificatore è l’esempio più lampante, ma non l’unico. Insomma, ci sono i presupposti per dare del filo da torcere al Pd. Nei Comuni più piccoli restano da svelare alcuni candidati per il centrodestra e le forze civiche, ma il quadro generale appare delineato. Dopo le strategie, il dialogo, le riunioni animate e gli attacchi frontali, ora è il tempo delle proposte. Così davvero si potrà fare la differenza.