Tre giovani per ’Inclusiva-mente’

Il Comune ricerca tre giovani da inserire nel progetto "Inclusiva-Mente", un progetto a sostegno di bambini e adolescenti. 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni, per 12 mesi, con un assegno mensile pari a 444,30 euro. Può candidarsi chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, sia cittadino italiano, comunitario o non comunitario ma regolarmente soggiornante in Italia. La domanda può essere presentata per un solo progetto. Per partecipare è necessario inviare la richiesta indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, attraverso la piattaforma Dol raggiungibile al link: domandaonline.serviziocivile.it Il servizio di Sportello Informativo al CIAF (via Sonnino 13) aperto il lunedì dalle ore 17 alle 19 offre aiuto ai ragazzi nella compilazione della domanda on line. La scadenza è fissata per il 10 febbraio alle 14.