"Traversata dello Stretto di Messina da Empoli a Valdelsa: la sfida di Afaf Lamtkhame"

Un esempio di coraggio. Niente è impossibile, lei ci crede e lo sa bene. La giovane chef Afaf Lamtkhame non è stata abituata da piccola a praticare sport; non sa muoversi agilmente in bici e al mare, per questioni di costumi, usi, tradizioni e cultura, non ci è mai andata. Fino alla primavera scorsa, quando ha deciso di sfidare se stessa. In tre mesi, bracciata dopo bracciata, partendo da zero, ha imparato a nuotare dandosi come obiettivo la traversata dello stretto di Messina. Missione compiuta lo scorso 12 luglio. Tre chilometri e mezzo in meno di due ore. "Mi sono data un sogno grande, sfidante - racconta con orgoglio - Il mare è come la vita. Ti immergi e non sai cosa trovi. Devi poter contare sul tuo corpo e sulla tua mente. La motivazione era tanta. Sull’altra sponda, ad aspettarmi, c’era una nuova me".

Il prossimo passo che Afaf Lamtkhame vuole compiere riguarda un progetto di formazione dedicato alle donne musulmane. "Crescere nell’indipendenza, essere libere, emanciparsi, perseguire un sogno professionale è difficile – afferma – Ma non impossibile e io ne sono la prova".