Trasporto illegale di rifiuti speciali Sequestrati 700 chili di scarti

CERRETO GUIDI

Trasportava rifiuti senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa. Il mezzo è stato individuato durante un’attività dei carabinieri forestali che ha messo sotto la lente la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti per intercettare flussi e metodi ritenuti fuori dai parametri di legge. Così i militari della stazione carabinieri Forestale di Empoli, nel corso di un servizio mirato alla repressione del fenomeno di abbandoni nei Comuni dell’Empolese Valdelsa, hanno effettuato alcuni posti di controllo nel Comune di Cerreto Guidi. E’ durante questi controlli che in prossimità di un impianto di recupero hanno intercettato un autocarro che aveva il cassone pieno di rifiuti metallici non pericolosi, per un quantitativo stimato di 700 chilogrammi e si stava recando a conferirli.

A quel punto, sia sul mezzo che sul trasportatore, sono scattati gli approfondimenti di rito e di legge. Dal controllo della targa sulla banca dati è emerso, si apprende, che il veicolo non risultava avere la necessaria iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti, e lo stesso veicolo inoltre non risultava inserito in alcuna autorizzazione che potesse in qualche modo legittimare l’attività che stava effettuando, comprensiva degli estremi identificativi e dell’idoneità tecnica del mezzo utilizzato per il trasporto. Il conducente – si tratta di un soggetto italiano della zona – durante il controllo ha mostrato ai militari un blocchettario dei rifiuti, dal quale è emerso che dal dicembre scorso erano stati consegnati 22 carichi tutti in assenza di autorizzazione al trasporto rifiuti.

Così alla luce di quanto accertato, l’attività dell’uomo – titolare della ditta di trasporto e anche autotrasportatore del mezzo – secondo i carabinieri si è configurata come un’attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Da qui i militari hanno disposto il sequestro penale preventivo del veicolo, della carta di circolazione, dei rifiuti e del blocchettario ed hanno appunto segnalato all’autorità giudiziaria il trasportatore nonché titolare della ditta. Sulla vicenda sono in atto ulteriori accertamenti e l’indagine è tuttora in corso.

Carlo Baroni