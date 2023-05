Trasporto dei pazienti Astro userà l’evento “Le Vie in Rosa“ per salvare il servizio

"Quel che manca, ce lo metterà Astro che non si tira mai indietro". La promessa Paolo Scardigli l’aveva fatta il 22 dicembre scorso. Seduto al tavolo della Misericordia di Empoli, il presidente dell’associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia onlus aveva garantito il suo appoggio in risposta all’appello lanciato dalla Confraternita: "Salviamo il servizio di trasporto per i pazienti oncologici". Succedeva cinque mesi fa. Le Misericordie di Empoli, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Cerreto Guidi facevano appello alle amministrazioni comunali, preoccupate per i tagli sul servizio di accompagnamento dei pazienti verso i luoghi di cura. Un servizio che, anche grazie ad Astro, presto non sarà più a rischio. E’ durante la presentazione de "Le Vie in Rosa", le passeggiate solidali a sostegno dei progetti oncologici di Astro onlus, che Scardigli ha anticipato l’obiettivo. Per la sua sesta edizione - in concomitanza con i primi 20 anni di Astro - la manifestazione andrà a finanziare proprio i trasporti sanitari. "L’anno scorso abbiamo donato un ecografo al Centro Donna del San Giuseppe - ha ricordato il presidente di Astro - L’obiettivo dei 45mila euro è stato raggiunto. Stavolta intendiamo coprire gli spazi che la Sanità Regionale ha tolto nei servizi di trasporto per i malati oncologici. La cifra stimata oscilla fra i 15 e i 30mila euro. Siamo convinti che, grazie al sostegno di tutti, centreremo anche questo obiettivo".

Un importante rammendo era stato messo con i voucher gratuiti (a partire dal 15 gennaio scorso) per coloro che devono effettuare, all’interno del sistema sanitario, cicli di prestazioni diagnostico-terapeutiche, ma non hanno modo di raggiungere il luogo di cura. Il servizio tampone, attivato dalla Misericordia è rimasto attivo per i pazienti esclusi dai voucher. E ora, la notizia di una boccata d’ossigeno che con il ricavato de "Le vie in Rosa" sarebbe davvero tanto apprezzata. L’iniziativa torna, dunque, come un appuntamento per stare insieme, fare movimento all’aria aperta e contribuire ad una causa importante, ogni anno diversa. L’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, aderisce con i Comuni di Empoli, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Gambassi Terme, Vinci, Fucecchio e Montaione, con la collaborazione di Uisp Empoli Valdelsa e Uisp Cuoio. "Rispetto alle edizioni scorse - ha spiegato l’assessore allo sport di Empoli Fabrizio Biuzzi - l’iniziativa è cresciuta, si è sviluppata. Non si tratta più di una corsa, ma di una passeggiata solidale, per coinvolgere il maggior numero possibile di persone". Tante passeggiate in simultanea che sottolineano l’impegno di tutti per combattere una battaglia difficile come quella delle malattie oncologiche. Una manifestazione che va oltre i servizi ordinari offerti da Astro. Tra le novità più recenti messe in campo dalla onlus, anche l’attività di scherma riabilitativa per donne operate al seno. "Ci sono già 5 candidate pronte a iniziare - ha dichiarato Scardigli - Un servizio nuovo in collaborazione con l’Accademia Scherma Empoli che ci riempie di orgoglio".

Ylenia Cecchetti