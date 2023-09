Trasporti tra disagi e criticità. Ecco un dibattito pubblico. Sotto la lente anche il ponte

Il tema dei trasporti, tra disagi e criticità, sarà al centro di un dibattito aperto a tutta la cittadinanza organizzato dall’opposizione in consiglio comunale. Forza Italia invita gli abitanti di Montelupo Fiorentino e di Capraia e Limite all’incontro in programma per martedì prossimo nei locali della Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina: obiettivo, far chiarezza su alcuni dei problemi che riguardano sicurezza e viabilità su entrambi i comuni. Secondo diverse segnalazioni e proteste che corrono sui social, la riapertura delle scuole avrebbe portato alla luce le falle del sistema del trasporto pubblico locale: autobus pieni, corse dimezzate e studenti che restano a piedi. Ma il cuore dell’incontro di martedì 26 settembre - fissato alle ore 21 - sarà il ponte di Capraia Fiorentina, che necessita di interventi per la messa in sicurezza soprattutto relativa al passaggio dei pedoni. Il Comitato Ponte, formato da cittadini preoccupati, si è riunito nelle scorse settimane. L’ipotesi chiusura totale sia per i veicoli che per i pedoni a causa del cantiere sembra al momento scongiurata ma dubbi e domande saranno affrontate durante la serata. "Vogliamo ascoltare le problematiche dei cittadini. Abbiamo anche le nostre proposte e soluzioni", dicono da Forza Italia. Tra gli argomenti che saranno toccati anche il nuovo ponte tra Fibbiana e Limite, opera attesa da anni, e la stazione ferroviaria di Montelupo- Capraia. Interverranno Diego Crocetti, coordinatore Forza Italia di Capraia e Limite, Giuseppe Romani capogruppo Forza Italia dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e Paolo Giovannini, coordinatore provinciale Forza Italia.