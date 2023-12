Trasporti e parcheggi. I temi in Consiglio

Un consiglio comunale straordinario per Certaldo con tanti spunti quello in programma per martedì alle 19.45, in prima convocazione, e alle 20.15 in seconda. Tra i temi gli impianti sportivi (con l’approvazione del nuovo statuto di Aquatempra); ma anche le mozioni della Lega sullo sviluppo di progetti di sicurezza e accesso ai bandi regionali di finanziamento, sul riconoscimento del reato di duplice omicidio in caso di assassinio di una donna in stato avanzato di gravidanza e sull’impegno per l’efficientamento del trasporto ferroviario, in sostegno agli studenti di Certaldo. Ci sarà spazio poi per approvare la proposta di istituire parcheggi rosa e la proposta sulla necessità di potenziare le luci del Giardino dei Bersaglieri. Infine, con la mozione presentata dal gruppo Pd, il "sollecito ad adempiere per i gestori del tpl ferroviario".