Trasferta per la Bohème: "Investiamo in cultura"

Più di 60 fucecchiesi hanno assistito alla Bohème di Giacomo Puccini grazie al progetto del Maggio Metropolitano di cui il comune è protagonista con la Città Metropolitana di Firenze. "Con un pullman messo a disposizione dall’organizzazione, abbiamo raggiunto il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per goderci uno spettacolo meraviglioso – dice il sindaco Alessio Spinelli –. Questo a testimonianza di quanto la diffusione della cultura sia importante per la nostra amministrazione, impegnata a favorire la partecipazione delle persone ad eventi di qualità. Dopo l’avvio della stagione di prosa del nostro Teatro Pacini e l’esibizione dell’Orchestra da Camera Fiorentina, quello del Maggio Musicale è stato un altro appuntamento di grandissimo rilievo". Ma non finisce qui, sarà un dicembre ricco di nuovi spettacoli: Sabato 2 dicembre spettacolo teatrale "L’asino e il bue" di Ascanio Celestini al Teatro Pacini; Domenica 10 dicembre Coro delle Voci Bianche del Maggio Musicale Fiorentino nella Chiesa di San Pietro, San Pierino e sabato 16 dicembre Orchestra da Camera Fiorentina diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta per i 100 anni della Walt Disney nella Chiesa di San Salvatore.