"Tramandiamo ancora la memoria a Fucecchio: Pienone di giovani al Festivalto"

Tanti giovani a Fucecchio per per ’Festivalto’ che dopo l’esordio dello scorso anno a Marzabotto quest’anno si è svolto a Fucecchio in un altro luogo simbolo degli eccidi nazifascisti della seconda guerra mondiale. A La Limonaia di parco Corsini per tre giorni è andata in scena la kermesse dedicata ai temi della memoria e dell’ambiente con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai valori della condivisione, della partecipazione, della cittadinanza attiva e allo sviluppo del pensiero critico, mettendo in rete le città della Memoria toscane ed emiliane, grazie alla partecipazione a laboratori, tavole rotonde, concerti ed escursioni.

"È importante trovare un nuovo lessico e nuove modalità per avvicinare tutti al tema della memoria, in particolare i giovani - ha dichiarato la vicesindaca di Fucecchio, Emma Donnini -. La memoria è democrazia e tutelarla e diffonderla è un principio costituzionale". Festivalto è iniziato venerdì 8 settembre, con l’appassionato laboratorio pomeridiano ’Omnia cum tempore. Un viaggio tra passato presente e futuro’, a cura dell’associazione ’Fucecchio E’ Libera’, con la partecipazione dei Giovani di Legambiente e del formatore del campus, Robert Bot: riflessioni itineranti alla scoperta di luoghi ed eventi della Fucecchio del passato e del presente. Nell’ambito del festival si è tenuta l’interessantissima Tavola Rotonda su ’I Luoghi della Memoria’, un momento di confronto e incontro su ciò che gli enti, le associazioni e le amministrazioni in generale stanno attuando e attueranno per la promozione e la diffusione della cultura della memoria, in particolare nei confronti delle giovani generazioni, a cui hanno preso parte Alessandra Nardini, assessore della Regione Toscana con delega, fra le altre, proprio alla Cultura della Memoria, la quale ha sottolineato come diffondere e coltivare la cultura della Memoria, soprattutto verso le giovani generazioni, sia la via maestra per impedire che in futuro possano riproporsi gli orrori del passato e per difendere la verità storica.