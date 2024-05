Tragedia lungo la 429. Esce di strada con l’auto e si schianta sull’albero. Muore cinquantenne

L’auto è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata e senza alcun controllo è andata a schiantarsi su un albero che si trova a bordo strada. Un impatto micidiale, che non ha lasciato scampo all’uomo che era alla guida. L’incidente mortale è avvenuto ieri sera intorno alle 19.30 in via Ciurini, lungo il vecchio tracciato della strada regionale 429, all’altezza della località Malacoda. A perdere la vita un 50enne residente a Firenze che viaggiava a bordo di una Mercedes. Da una prima ricostruzione avrebbe fatto tutto da solo e non avrebbe coinvolto altri veicoli. Sul posto per i rilievi

i carabinieri, mentre per estrarre il corpo dalle lamiere accartocciate dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi la cui sede si trova a poche centinaia di metri da dove è avvenuto il tragico incidente.

In base a quanto appreso l’uomo, che si trovava da solo in auto, stava viaggiando da Certaldo in direzione di Castelfiorentino quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo. La vettura ha cambiato traiettoria centrando in pieno la pianta. I sanitari del 118 hanno tentato in ogni modo di rianimare l’uomo ma le ferite riportate nel tremendo impatto erano troppo gravi. Il 50enne è morto sul posto. Considerato che la dinamica del sinistro era chiara il magistrato di turno non ha ritenuto di dover procedere con ulteriori accertamenti dichiarando la “salma libera“.

A poca distanza dall’incidente mortale di ieri sera sono ancora presenti degli oggetti lasciati da amici e familiari che ricordano un altro tagico fatto. Lungo quel rettilineo la notte del 9 settembre 2017 morì Sara Scimmi, la 19enne di Castelfiorentino, trovata senza vita lungo la strada dopo l’uscita da una discoteca. E’ in corso un processo per stabilire cosa abbia provocato la morte della giovane: se a determinare il triste epilogo sia stato l’impatto sull’asfalto dopo che era stata scaricata da un’auto in corsa o se invece sia stata investita da un tir mentre si trovava già sulla strada.

Irene Puccioni